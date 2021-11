Campos Neto: "Temos a missão de fomentar o bem-estar econômico da sociedade"

FS Fernanda Strickland

(crédito: youtube/reprodução-aprender valor)

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse que a autarquia tem a missão de fomentar o bem-estar econômico da sociedade. Ele participou da abertura do Aprender Valor nesta quarta-feira (10/11), programa que leva educação financeira às escolas.

"A missão do Banco Central foi ampliada recentemente. Agora, além de garantir a estabilidade do poder de compra da nossa moeda e de zelar por um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo, temos a missão de fomentar o bem-estar econômico da sociedade", afirmou.

Segundo Campos Neto, a educação financeira tem um papel fundamental no cumprimento desta missão. "Ter conhecimento, planejar, refletir para empregar recursos financeiros com consciência e autonomia constituem o elemento chave para a tomada de decisões bem embasadas, que resultem em uma vida financeira saudável para o indivíduo e sua família. E, assim de maneira coletiva, teremos uma sociedade financeiramente mais equilibrada", completou.

O programa integra, de forma lúdica e prática, a educação financeira à matemática, à língua portuguesa e às ciências humanas. "O Aprender Valor conta hoje com mais de 10 mil escolas inseridas no programa, distribuídas pelas 27 unidades da Federação. E isso é só o começo. Nosso objetivo maior é chegar aos 22 milhões de estudantes do ensino fundamental e suas famílias, e aos profissionais de educação envolvidos", destacou.

Aprender Valor visa ensinar a educação financeira a alunos do ensino fundamental das escolas públicas brasileiras, a partir de uma abordagem transversal recomendada pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O programa é uma iniciativa do BC, em parceria com o Fundo de Defesa de Direitos Difusos, do Ministério da Justiça.