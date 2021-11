Alerta de fraude: veja cuidados com o PIX durante a Black Friday

HD Helena Dornelas*

Cuidados com o PIX durante a Black Friday - (crédito: Minervino Júnior/CB)

A modalidade de pagamento por PIX passou a ser utilizada desde 16 de novembro de 2020, pouco antes da Black Friday do ano passado. Agora, com uma adesão bem maior, pela segunda vez o meio poderá ser usado mais plenamente durante a Black Friday 2021.

De acordo com uma pesquisa divulgada em setembro pela consultoria Gmattos, no comércio eletrônico, a aceitação do PIX era de 16,9% no primeiro trimestre de 2021 e passou para 40,7% no segundo. No mesmo mês o Banco Central (BC) divulgou que o PIX registrou a marca de 1 bilhão de transações.

Com esses dados, acredita-se que durante a Black Friday deste ano esse meio seja bem mais utilizado em comparação com o ano passado. Apesar disso, o número de golpes ligados à ferramenta também aumentaram significativamente, por isso, confira alguns cuidados na hora de comprar usando o PIX:

Rápido e exige mais atenção!

Uma das maiores qualidades do uso do PIX é a instantaneidade, mas esse também pode ser o problema. Por isso, na correria, é muito importante conferir se os dados, como a chave, estão corretos.

Cuidado com boletos

Para pagamentos via PIX sobre boletos, o Banco Central destaca que só pode ser feito se o boleto possuir o QR Code. Então se alguma loja apresentar um boleto, para PIX, só com o código de barras desconfie.

Use o seu equipamento

Não é de hoje que somos alertados a não entrarem em nossas contas bancárias em computadores públicos e celulares de terceiros. Mas especialistas alertam para o uso de carregadores de outras pessoas e até o uso do wi-fi na hora de entrar nos aplicativos de banco.

Use canais oficiais do seu banco

Para garantir mais segurança, utilize apenas os meios oficiais do seu banco na hora da transferência. Evite realizar operações a partir de links enviados por Whatsapp, e-mail e SMS que podem te levar para páginas falsas.

Verificar a reputação da lojas

Com ou sem o PIX é muito importante checar a segurança e reputação da loja, principalmente as online. Para ter mais confiança na hora da compra, sites como ReclameAQUI ou Consumidor.gov.br disponibilizam várias informações.

Dificuldades em recuperar o dinheiro

Mesmo atentos a todas as dicas acima, incidentes podem acontecer. Se enviar um PIX para o destinatário errado é necessário entrar em contato com o seu banco e informar a situação.

É importante também tentar entrar em contato com a pessoa que recebeu o dinheiro e pedir a devolução, se o destinatário se recusar a devolver, será necessário fazer um boletim de ocorrência.