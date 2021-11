JV João Vitor Tavarez*

Conforme define o Banco Central (BC), cooperativa de crédito é uma instituição financeira formada pela associação de pessoas para prestar serviços financeiros exclusivamente aos seus associados. Usuários desse sistema encontram os principais serviços de bancos: conta-corrente, aplicações financeiras, cartão de crédito, empréstimos e financiamentos. Com isso, os consumidores obtêm atendimento personalizado para cada necessidade. Embora não vise lucro, o resultado positivo da cooperativa é conhecido como sobra e é repartido entre os cooperados em proporção com os serviços que cada associado realiza. “Assim, os ganhos voltam para a comunidade dos cooperados”, diz o BC.

Pedro Caldas, presidente da Sicredi Planalto Central, afirma que “nacionalmente, ocupávamos de 4% a 6% do sistema financeiro, agora estamos ocupando mais de 11%“. Em algumas regiões, segundo ele, “o cooperativismo de crédito é líder disparado da participação econômico-financeira daquela localidade”.

Em entrevista ao CB.Agro desta sexta-feira (19/11) — programa que é uma parceria entre o Correio e a TV Brasília —, Caldas diz que uma das razões para a alta registrada é o fato de o cooperativismo de crédito ser uma tendência de melhoria no atendimento. “E a sociedade vem entendendo esse modelo nas cooperativas”, acrescentou.

O presidente da Sicredi concorda que, apesar de ocorrer sobretudo no estado do Paraná, esse movimento de melhoria no atendimento vem se interiorizando, inclusive no Distrito Federal e Goiás. “O Centro-Oeste como um todo vem crescendo. É mais um benefício que o ramo agro apresenta, pois as cooperativas que nasceram agro tornaram-se muito fortes e estão, agora, atendendo grandes centros econômicos. Então, é uma sinergia das pessoas ao se associarem às cooperativas de crédito”, pontua.

Vantagens

Caldas explica ainda que o colaborador já tem um desafio adicional, pois precisa entender do mercado financeiro, de relacionamento, cooperativismo e das necessidades do cooperado. “Então aqui já tem uma diferença muito grande, pois o foco está no cooperado, que precisa da solução financeira”, diz. E completa: “Quando a gente olha para um modelo mental, muito focado nas metas, para um modelo focado no propósito de servir, já muda muita coisa”.

O representante da Sicredi Planalto Central ressalta que, em 2020, o sistema de crédito cresceu, em depósito, 46% nas cooperativas nacionais. “Nas carteiras de crédito, cresceram 35%. Isso é um resultado da força que o Banco Central vem imprimindo, da melhor organização, do fundo garantidor, e do sistema OCB (Organização das Cooperativas do Brasil), que, por sua vez, tem como braço o Sistema S, que possibilita as capacitações”, elencou.



