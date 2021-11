Projetos do Agro 4.0 devem alavancar investimentos do país, prevê ABDI

RH Rosana Hessel

(crédito: Carlos Viera/CB/DA.PRESS)

A primeira edição do programa Agro 4.0, desenvolvido pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), gerou 14 projetos pilotos que deverão ser aplicados por 700 produtores nacionais. Mas a expectativa de Igor Calvet, presidente da entidade, é de uma difusão das tecnologias desenvolvidas pelo país de forma exponencial, alavancando investimentos.

“Esses projetos serão difundidos, diretamente, para 700 produtores, mas, ao serem difundidos, testados e validados, devem ir para muito mais produtores. O efeito em cadeia será muito importante”, destacou Calvet, nesta quarta-feira (24/11), durante o CB Fórum Live - Agro 4.0, parceria entre o Correio Braziliense e a ABDI.

De acordo com Calvet, foram investidos R$ 4,8 milhões nessa primeira edição do programa que está sendo apresentada no evento.”Os recursos são, aparentemente, pequenos, mas eles têm uma alavancagem muito grande nos próximos anos”, afirmou. Ele contou que, nesse projeto, o ecossistema de inovação do agronegócio já foi previamente mapeado e será aprofundado e difundido pelo país. Assim, como a indústria do agro, tem um sistema inovador que precisa ser fomentado e acessado de maneira mais articulada.

Entre os projetos escolhidos, a tecnologia é o principal diferencial para avanços no uso da água, na redução no uso do agrotóxicos e no aumento da produtividade.

"Estamos fazendo um spinoff para a difusão de tecnologias. E se fez necessário mapear as melhores tecnologias e institutos de pesquisa, e, assim aprimorar, de maneira mais eficiente, o acesso a essas fontes e a fim de aprimorar a competitividade”, destacou Calvet.

Difusor de tecnologia

O presidente da ABDI contou que o objetivo da agência é ser “um real difusor de tecnologia no campo e em todos os campos”, pois, atualmente, é preciso estar cada vez mais conectado por meio de tecnologias transversais e disruptivas. “Esse projeto é um marco fundamental para ABDI e mostra a forma como devemos nos portar diante de uma economia que se globaliza e se relaciona de forma diferente com as pessoas”, afirmou.



Segundo o secretário especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia e presidente do Conselho Deliberativo da ABDI, Carlos Da Costa, o segundo edital do Agro 4.0 já está aberto e vai selecionar o ambiente de inovação para o Brasil.

Calvet, da ABDI, contou que esse segundo edital era inevitável e que está sendo aberto em parceria com o Ministério da Agricultura, disponível no site da agência. "Diante de todos os resultados positivos, não nos cabia outra coisa consulta publica", afirmou.