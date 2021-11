Correio Talks debate inovação digital na próxima quinta-feira

FS Fernanda Strickland

(crédito: MKT_Kelly Venancio)

A pandemia de covid-19 acelerou o processo de inserção tecnológica na sociedade, abrindo mais portas para novas visões, como o empreendedorismo e a comunicação. Na próxima quinta-feira, o Correio Talks vai repercutir os temas discutidos durante o evento do Sebrae Inova Digital 2021, que reuniu as principais autoridades nacionais e internacionais de Tecnologia e Empreendedorismo, Comunicação, Liderança e Hiperconectividade.

O evento será transmitido ao vivo pelo site do jornal e perfis nas redes sociais (Twitter, Facebook e YouTube), das 15h às 17h. Para debater os temas no Correio Talks, foram escalados o editor de Política e Economia do Correio, Carlos Alexandre de Souza, como mediador da conversa; a decana de Pesquisa e Inovação da Universidade de Brasília (UnB), Maria Emília Walter; o superintendente do Sebrae DF, Valdir Oliveira; e o consultor de Inovação e Gamificação Iuri Costa.

O primeiro dia do Inova Digital 2021, começou com o tema Hiperconectividade. Um dos bate-papos foi sobre Protagonismo digital: como algumas pessoas engajam, influenciam e conquistam milhões. A atração principal ficou por conta de Jeremy Heimans, que apresentou O novo poder: Como disseminar ideias, engajar pessoas e estar sempre à frente em um mundo hiperconectado. Heimans é autor do livro de mesmo título, em parceria com Henry Timms, e tem currículo de peso. Começou a atrair notoriedade ainda pequeno, na Austrália, onde nasceu, como ativista de direitos da criança. Mais tarde, cofundou a empresa de impacto social Purpose, onde atuou como diretor executivo.

No segundo dia, o Inova Digital 2021 chamou a brasileira Maytê Carvalho, atualmente residindo nos Estados Unidos para falar sobre Comunicação e liderança digital nos tempos da hashtag. Ela tem o nome em destaque no mercado, atua como professora e diretora de estratégia de negócios na agência de publicidade norte-americana TBWAChiat Day.

O terceiro e último dia contou com a participação de Michio Kaku, a principal atração. Ele falou sobre o futuro da humanidade. Físico teórico, palestrante e autor de pelo menos sete livros, incluindo Mundos paralelos e Física do impossível, ele também falou sobre a necessidade de se reavaliar o lugar no Universo que, segundo ele, não é tarefa fácil.

A programação

Confira como será o evento da próxima quinta-feira

15h – Abertura com introdução do tema e apresentação dos painelistas

15h05 – Valdir Oliveira, superintendente do Sebrae DF

15h25 - Maria Emília Telles, decana de Pesquisa e Inovação da UnB

15h45 - Iuri Costa, consultor em Inovação e Gamificação do Sebrae DF

16h05 – Debate e perguntas do público on-line

16h50 – Considerações finais e encerramento