Tecnologia verde é alternativa para baratear transporte público, diz Guedes

FS Fernanda Strickland

(crédito: Reprodução / Foco do Brasil)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta segunda-feira (29/11) que o ônibus elétrico da Marcopolo é uma “celebração do empreendedorismo brasileiro”. Segundo ele, a adoção de ônibus elétricos no país tem o potencial de baratear o preço do transporte coletivo.

A avaliação foi realizada na rampa do Palácio do Planalto junto com o presidente Jair Bolsonaro, após reunião com representantes da Marcopolo, empresa do setor que apresentou ao governo um protótipo da tecnologia. O compromisso não estava na agenda oficial. Antes disso, Bolsonaro dirigiu um ônibus elétrico rumo ao Planalto.

"É uma celebração do empreendedorismo brasileiro. Tecnologia verde é transporte urbano de massa buscando baratear o preço e o acesso do trabalhador brasileiro, com esse aumento que está tendo de energia no mundo inteiro. É o Brasil reagindo com a tecnologia verde para tentar justamente derrubar o preço do transporte de massa", pontuou Guedes.

O ministro ainda afirmou, ao lado do chefe do Executivo, que o Brasil vive um processo de reindustrialização. O secretário especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, que também estava presente, atribuiu o suposto fenômeno da reindustrialização a ações tomadas pelo governo. "A participação da indústria tem aumentado graças a políticas que esse governo implementou”, declarou.