Ações das Americanas desabam quase 80% após "inconsistência contábil"

Após ter divulgado uma análise preliminar que identificou inconsistência contábil de R$ 20 bilhões, ligadas às contas de fornecedores, a Americanas vê suas ações na Bolsa de Valores de São Paulo (B³) despencarem cerca de 80% nesta quinta-feira (12/1). O resultado no mercado vem após o CEO Sergio Rial ter renunciado ao cargo. Mais cedo, ele afirmou que as inconsistências no balanço da empresa já se arrastam por cerca de sete a nove anos.

Os papéis da empresa (AMER3) abriram em queda de 76,25%, a R$ 2,8, e logo voltaram para leilão na sessão desta quinta. Há a expectativa de que o dia seja marcado por diversas interrupções nas negociações das ações da empresa, que foram abertas apenas quatro horas depois do início do pregão de hoje, às 14h22, devido às oscilações extremas.

As ações das Americanas demoraram para entrar em leilão devido a constantes adiamentos desde às 11h, por causa do receio por uma queda extrema. Os ativos da empresa chegaram a um preço teórico de R$ 1,20 (baixa de 90%) no leilão e, por conta disso, a B3 liberou um limite de baixa para os ativos para 99% neste pregão.

Impacto pode ser maior

O resultado que indicou a inconsistência de R$ 20 bilhões foi atingido por meio de uma análise preliminar, ou seja, há a probabilidade de que a ‘bomba’ contábil seja ainda maior, como também apontou a companhia, que afirmou não ser possível determinar todos os impactos das inconsistências na demonstração de resultado e no balanço patrimonial da empresa.

O valor apontado no balanço da empresa, aliás, é, praticamente, o dobro do valor de mercado total da empresa na Bolsa de Valores, que é de R$ 10 bilhões. Entre as inconsistências levantadas, há a existência de operações de financiamento de compras em valores superiores àqueles que a companhia é devedora perante instituições financeiras, e que não se encontram adequadamente refletidas na conta de fornecedores nas demonstrações financeiras.

Ainda na manhã desta quinta-feira, o CEO Sergio Rial abdicou do cargo e disse, durante reunião fechada na BTG Pactual, que a companhia vai precisar de capital. Para isso, segundop ele, os acionistas de referência já foram contatados e têm mostrado comprometimento com a varejista. "Os R$ 20 bilhões são a melhor estimativa do que vimos em nove dias, não chancelados por auditoria", anunciou o agora ex-chefe da empresa.

