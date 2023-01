Ibovespa tem queda de 0,59% em dia de "bomba" das Americanas

RP Raphael Pati*

O Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa/B³) encerrou o pregão desta quinta-feira (12/1) em queda de 0,59%, aos 111.850,22 pontos, após apresentar várias oscilações tanto positivas, quanto negativas, durante o dia. Já o câmbio do dólar seguiu o índice DXY, que recuou 0,9%, e encerrou o dia cotado a R$ 5,10, com forte queda de 1,55%.

A melhor performance entre as ações listadas na bolsa foi a da Magazine Luiza (MGLU3), que fechou no valor de R$ 3,19, com elevação de 5,28% no final do dia. As ações da Vale (VALE3) e da Petrobras (PETR4) também apresentaram bons números nesta quinta, e fecharam o pregão com aumentos de 0,57% e 1,40%, respectivamente.

No entanto, o principal destaque do dia foi a queda histórica de 77,33% das ações das Americanas (AMER3) na bolsa brasileira. Os papéis da empresa fecharam o pregão desta quarta no valor de R$ 12,00 e encerraram no dia seguinte aos R$ 2,72.

As ações das Americanas demoraram para entrar em leilão devido a constantes adiamentos desde às 11h, por causa do receio por uma queda extrema. Os ativos da empresa chegaram a um preço teórico de R$ 1,20 (baixa de 90%) no leilão e, por conta disso, a B3 liberou um limite de baixa para os ativos para 99% neste pregão.

A repercussão negativa abalou o comando da maior da varejista e fez com que o CEO Sergio Rial, que foi nomeado em agosto e era uma das esperanças para recuperação da empresa, deixasse o cargo. Quem assume agora, de forma interina, o comando da empresa, é o diretor de relações com investidores, João Guerra.

