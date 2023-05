Exportações crescem quase 10% até a terceira semana de maio

RP Raphael Pati*

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) divulgou na tarde desta segunda-feira (22/5) dados atualizados da balança comercial brasileira. Nas primeiras três semanas de maio, houve um crescimento de 9,6% nas exportações brasileiras, ante uma queda de 9,1% nas importações, em relação ao mesmo período do ano passado.



Com isso, a balança comercial foi superavitária nesse período, em US$ 6,39 bilhões, o que representa um avanço de 102,7% desse número na comparação com as três primeiras semanas de maio do ano passado. Já o acumulado de 2023 soma um crescimento de 29,5%, frente a um superavit de US$ 30,30 bilhões, se comparado ao mesmo período de 2022.

Por setor, o que mais se destacou nesse tempo foi a Agropecuária, que cresceu 14,5% e somou US$ 5,81 bilhões até a última semana. Os setores de Indústria Extrativa e Indústria de Transformação também tiveram resultados positivos, de 7,9% e 7,2%, respectivamente.

O segmento que mais contribuiu para o avanço das exportações até a terceira semana de maio foi a soja, que teve crescimento de 20,8% na venda para o exterior durante um período, se comparado a maio do ano passado. Outros produtos, como animais vivos — à exceção de pescados e crustáceos (256,7%) — e frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas (81,7%), também ajudaram nessa expansão.

