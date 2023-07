Especialista lista motivos para investir em imóveis no Brasil

FS Fernanda Strickland

(crédito: Ed Alves/CB)

Muitos brasileiros ainda se perguntam se investir em imóveis no Brasil é uma boa alternativa. Na avaliação de Jonas Moital, engenheiro e empresário do setor de construção civil e mercado imobiliário, a resposta é sim. Ele afirma que o investimento é positivo por conta da valorização e segurança.

O especialista explica que o mercado imobiliário também tende a ser mais estável e menos volátil em comparação com outros mercados, e os imóveis costumam sofrer menos com as condições econômicas. “O déficit de moradia no Brasil ainda é alto, de pelo menos 26%. Por isso, há várias iniciativas do governo para liberar crédito, assim como o investimento de bancos privados no setor”, afirma. “Seja para moradia ou para investimento, será sempre uma alternativa segura”, diz.

O empreendedor reforça que, como qualquer investimento, quem quer investir no setor imobiliário precisa fazer a lição de casa e analisar com cuidado as alternativas. “Se necessário, também vale buscar ajuda especializada para tomar boas decisões”, afirma. “É uma opção para gerar renda passiva e diversificar qualquer portfólio. No longo prazo, imóveis sempre vencem a inflação e os aluguéis são corrigidos se a inflação sobe”, analisa Moital.

Cinco motivos para investir em imóveis

1. O déficit habitacional no País ainda é alto: o Brasil tem uma demanda crescente por moradias devido, especialmente, ao crescimento populacional. Esse déficit habitacional gera oportunidades de investimentos em imóveis residenciais, pois sempre haverá procura.

2. É um investimento seguro e de baixo risco: por ter baixo risco e mais segurança, é um investimento para qualquer investidor, inclusive para quem está comprando o primeiro imóvel.

3. O aluguel de imóveis como renda passiva: quem investe em imóveis para alugar tem uma alternativa de renda passiva que sempre vence a inflação, além dos aluguéis serem reajustados anualmente, os imóveis valorizam ano após ano.

4. Imóveis têm potencial alto de valorização: trata-se de um investimento que valoriza ao longo do tempo. É possível começar com uma pequena entrada e financiar o restante. “Você compra um imovel de R$ 100 mil com R$ 20 mil de entrada, mas daqui a dois anos ele já vai estar valendo uns R$ 140 mil ”, analisa.

5. É uma alternativa de alavancagem patrimonial: a valorização do imóvel ao longo do tempo se dá sobre o valor total, mesmo que o investidor tenha disposto de uma pequena entrada e esteja financiando o restante. “Por exemplo, pensemos em um imóvel de R$ 264 mil, adquirido com uma entrada de R$ 52 mil e o restante financiado em parcelas mensais de R$ 1.877. Neste caso, em três anos, a pessoa teria pago algo em torno de R$ 104 mil, mas a valorização do imóvel neste período seria sobre o valor total e não sobre este valor. Se o imóvel tiver valorizado pelo menos 10% ao ano, já estamos falando em um ganho de R$ 87 mil em três anos”, explica Jonas Moital.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.