Fecomércio SP: reforma "não resolve principal dilema" e onera serviços

VC Victor Correia

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomércioSP) criticou, nesta sexta-feira (7/7), o texto da reforma tributária aprovado nesta madrugada pela Câmara dos Deputados. Segundo a entidade, a proposta não resolveu "o principal dilema" e deve onerar o setor de comércio e serviços com maior tributação. A Federação disse ainda que atuará junto ao Senado Federal para tentar alterar a medida.

"As alterações realizadas pelos parlamentares para a aprovação da proposta são insuficientes, sendo necessárias correções mais profundas no seu escopo durante o debate no Senado", disse a FecomércioSP em nota. Os setores de comércio e serviços apontam, desde o início das discussões sobre a medida, que a proposta pode resultar em aumento da tributação.

Cálculos preliminares da entidade mostram que o aumento de tributação, com uma alíquota de 25% pode chegar a 170% para os serviços. Isso, segundo a Federação, pode levar a demissões, fechamento de negócios e queda do desempenho econômico. Outros setores, como a Indústria, festejaram a aprovação da reforma.

"A Federação e os sindicatos filiados seguem, agora, atuando no Senado Federal, mais do que nunca contrários a qualquer proposta que possa aumentar a carga tributária e favoráveis a uma reforma que avance em direção à simplificação, à modernização e à desburocratização do sistema tributário brasileiro", anunciou a FecomercioSP.

