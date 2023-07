Setor de franquias aposta em inovação e novas tendências

FS Fernanda Strickland

(crédito: Divulgação)

São Paulo — Apontado com uma porta de entrada mais segura no mundo dos negócios para quem deseja empreender, o mercado de franquias vem explorando novas tendências. Entre elas, novas tecnologias que podem facilitar a vida do consumidor (mercado de proximidade), novos formatos de negócios e mudanças no segmento das microfranquias.

As novidades foram apresentadas na ABF Franchising Expo, realizada em São Paulo, na semana passada. A entidade organizadora do evento, a Associação Brasileira de Franchising (ABF), também aposta no crescimento de novos nichos de negócios.

A rede de fast food Bob's está focando em novos formatos. Segundo Fabiano Lima, diretor de Expansão da rede, o intitulado Bob´s Conecta é baseado nas tendências globais e urbanas e desenvolvido para oferecer ao consumidor uma experiência diferenciada, utilizando a estratégia omnichannel, ou seja, de múltiplos canais.

"Estamos levando o conceito das nossas lojas para o nosso estande. Trata-se de um projeto que transmite modernidade e inovação, conta com características industriais, com luminárias no formato de pin e cores vibrantes, espaços "instagramáveis" e mesas no formato de arquibancadas", explica Fabiano.

Outro exemplo de novos modelos é o Carrefour Express, que se lança no mercado com formatos a partir de R$ 150 mil, além de minimercados autônomos, como Market4U e Maria Gasolina Express. Entre os novos nichos, há as apostas da Ambev, com a geladeira inteligente Zé Express, e as vending machines de redes, como Balcão Urbano.

O presidente da ABF, Tom Moreira Leite, citou, durante coletiva de imprensa na feira, os negócios relacionados à chamada economia circular, como os brechós Peça Rara e Joaninha Brechó Infantil, ou negócios focados em aluguel de brinquedos, como o Facility.

O Peça Rara, por exemplo, é focado em sustentabilidade. A rede, que tem como sócios a atriz Deborah Secco e o empresário José Carlos Semenzato, além da fundadora e CEO da empresa Bruna Vasconi, leva o conceito de economia circular e consumo consciente ao franchising.

"A marca Peça Rara aposta em um novo estilo de vida, comprometido com responsabilidade social por meio do conceito second hand (uso de segunda mão), que promove a economia circular, o consumo consciente e a redução de resíduos", esclarece Bruna Vasconi. "Queremos espalhar esse novo modo de pensar, desde a ressignificação das peças até a oportunidade de outras pessoas usarem algo que não seria possível comprar ou usar se fossem de segunda mão", completa a executiva.

economia (foto: pacifico)

Crescimento

Todos os 12 segmentos elencados pela ABF cresceram no primeiro trimestre deste ano — de 17% em média. O que apresentou maior variação positiva foi o de hotelaria e turismo, com faturamento 37,5% maior frente ao primeiro trimestre do ano passado.

Após o período de pandemia, que limitou os deslocamentos físicos, o segmento apresentou um acentuado crescimento, apoiado, principalmente, no atendimento da demanda reprimida e no aumento do tíquete médio por transação.

De acordo com Tom Moreira Leite, a expansão dos negócios foi a maior já registrada no período. "Mas alguns desafios se mantêm, como um mercado mais competitivo e instável, com um consumidor mais exigente, além das incertezas no campo macroeconômico, a inflação e juros em níveis elevados e a histórica dificuldade na obtenção de crédito", observou.

Segundo o presidente da ABF, a reforma tributária, cujo texto básico foi aprovado na última sexta-feira na Câmara, "abre caminho para a queda do juro básico e a retomada de um crescimento mais robusto, o que levaria o franchising a criar mais empregos e renda".

Dentre os fatores que contribuíram para o bom desempenho no primeiro trimestre, estão a retomada mais forte das atividades presenciais (principalmente viagens, eventos e confraternizações), o arrefecimento da pandemia, a demanda por serviços e a recuperação do turismo e hotelaria.

Neste segmento, a CVC chegou à feira com uma novidade para o empreendedor. "Temos planos de expansão para a rede e estamos em um momento de foco total em vendas e em atuar ainda mais próximo das nossas franquias, que são o grande diferencial e força da CVC", afirma Roberto Vertemati, diretor de Expansão e Treinamentos da marca.

O segmento de saúde, beleza e bem-estar, com alta de 27%, apresentou o segundo maior crescimento no trimestre, seguido por alimentação food service, cuja receita cresceu 21,2%.

No segmento de alimentação food service, a Mr. Cheney, primeira rede de franquias de cookies e sobremesas tipicamente americanas, apresentou como uma das novidades o plano de expansão com oportunidades em aeroportos pelo Brasil. "A proposta do Mr. Cheney se encaixa bem para este momento. Além disso, há boa disponibilidade de pontos e em condições atrativas. Muitas vezes, além de consumir no local, as pessoas ainda levam produtos para consumir em casa ou ao longo da viagem", diz Johannes Ayres Castellano, sócio-diretor da franquia.

No segmento de Alimentação Food Service tem de exemplo a Mr. Cheney, primeira rede de franquias de cookies e sobremesas tipicamente americanas (foto: Divulgação)

Na sequência, em quarto lugar, também se destacaram limpeza e conservação, com faturamento 19,2% maior comparado ao primeiro trimestre de 2022, e alimentação, comercialização e distribuição, cuja receita cresceu 18,6%.

A repórter viajou a convite da ABF

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.