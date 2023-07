Focus: Mercado revisa inflação de 2023 para baixo

RP Raphael Pati*

Analistas do mercado financeiro estão mais otimistas em relação à inflação deste ano. Segundo o relatório Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central, a mediana das expectativas em torno do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2023 recuou de 4,98% na semana passada, para 4,95% no boletim divulgado nesta segunda (10/6). Para o ano que vem, o relatório manteve a projeção em 3,92%.

No entanto, a expectativa se manteve nesta semana para PIB, dólar e juros. A projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano permanece 2,19%, enquanto que a do câmbio do dólar segue aos R$ 5. Já a Taxa de Juros Selic deve encerrar 2023 aos 12% a ano, de acordo com a média das expectativas dos analistas de mercado.

