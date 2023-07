Coworking de saúde: nova tendência atrai profissionais do setor

FS Fernanda Strickland

Os coworkings vêm se tornando cada vez mais populares no Brasil, e diversos setores têm aderido ao modelo de escritório compartilhado, que possibilita economia por meio da divisão do espaço de trabalho e de serviços úteis no dia a dia de um ambiente corporativo.

Uma das tendências do momento são os espaços dedicados a segmentos específicos, e entre eles se destacam os coworkings de saúde, que são consultórios compartilhados entre profissionais de diferentes especialidades do setor — como médicos, psicólogos e fisioterapeutas.



O mercado de saúde vem tendo uma considerável expansão nos últimos anos. Segundo a pesquisa Demografia Médica no Brasil 2023, produzida em parceria entre a Associação Médica Brasileira e a Faculdade de Medicina da USP, o número de médicos ativos no Brasil deve chegar a cerca de 607 mil em 2023, um aumento de 55% em relação aos últimos anos.

“A onda de espaços compartilhados começou com startups ou outros tipos de empresas que visavam reduzir custos, mas com o tempo, empresas e profissionais identificaram que as vantagens de utilizar um coworking vão além do custo-benefício. A possibilidade de networking e de dividir serviços como salas de reunião, internet, limpeza e outros oferece um pacote completo e atrativo”, comenta a especialista em coworking Bruna Lofego.

No caso dos coworkings de saúde, os que mais buscam esse tipo de espaço são os profissionais que não tem como arcar com o alto custo de uma clínica, ou tem uma quantidade limitada de pacientes. “Com o fim da pandemia, cresceu a procura por consultas presenciais com psicólogos e médicos, que antes podiam atender via teleconsulta, e agora estão de volta aos consultórios”, acrescenta Bruna.

Custo benefício

Em busca de diminuição de custos para investir em um consultório ou uma clínica, utilizar um escritório compartilhado é uma solução para os profissionais de saúde que querem um espaço para atendimento equipado e completo. “Com mais profissionais trabalhando juntos em um só escritório, as despesas são divididas, e é possível economizar em aluguel e equipamentos”, avalia Bruna.

Espaço moderno e equipado

Os coworkings de saúde têm uma ótima infraestrutura e tecnologia de ponta. “Esses espaços contam com excelentes equipamentos médicos, como macas, balanças entre outros, e em sua maioria são equipamentos de alta tecnologia para trazer o melhor atendimento aos pacientes”, explica a especialista.

Tais espaços também costumam ter amplas salas de espera, espaços confortáveis e alguns são equipados com brinquedotecas, um atrativo para pacientes que têm crianças. “Muitos coworkings têm sistema de check-in quando o paciente chega ao local, e dessa forma a secretária ou o médico é notificado em tempo real, facilitando o fluxo de atendimento”, acrescenta Bruna.

Flexibilidade de horário

Os coworkings de saúde costumam oferecer opções flexíveis de aluguel, com salas locadas por hora, dia ou mês. Isso permite que profissionais de saúde ajustem as necessidades de espaço de acordo com a demanda. Além disso, à medida em que a equipe cresce, é possível expandir o espaço alugado.

“Um ambiente como esse oferece flexibilidade no horário de trabalho do profissional e também nas agendas dos pacientes, sendo mais fácil de atender as demandas necessárias e adaptar ao horário mais adequado para ambos”, afirma Bruna.



Networking e geração de referências

No ambiente de um coworking de saúde, é possível também estabelecer conexões valiosas com outros profissionais da área. Essas conexões podem resultar em indicações e referências de pacientes, além de parcerias comerciais que impulsionam a carreira e o crescimento do negócio.



“Um coworking de saúde pode ser uma grande oportunidade para criar conexões e ampliar o número de contatos, pois quando falamos de um ambiente compartilhado, podemos contar com outros profissionais e com indicações entre eles”, comenta ela.

Benefícios para os pacientes

Além dos benefícios para os profissionais de saúde, os coworkings também podem ser vantajosos para os pacientes. Eles oferecem um ambiente acolhedor e moderno, com uma variedade de serviços de saúde em um único local. Isso pode facilitar o acesso aos cuidados de saúde, reduzir o tempo de espera e oferecer um canal mais amplo de opções de tratamento.

Além disso, como o espaço é compartilhado, o paciente pode usufruir de um leque de especialistas de áreas diversas da saúde em um só local, o que traz praticidade. “Com vários médicos todos em um só lugar, é uma ótima praticidade para a rotina corrida, e alguns coworkings já contam com laboratórios para otimizar o tempo de ter que se deslocar para fazer os exames solicitados”, finaliza Bruna.

