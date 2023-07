Precatórios podem virar calote contra setor privado, diz Barroso

SS Samanta Sallum SS Samanta Sallum

Futuro ministro do STF, Luís Roberto Barroso pretende dar prioridade ao problema dos precatórios depois que tomar posse - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso adiantou que, ao assumir a presidência da Corte, a questão dos precatórios devidos pela União será um tema prioritário. Comparou a postergação do pagamento a um "cadáver" que o governo federal está "guardando no armário". Segundo ele, a situação vai gerar "uma bomba fiscal." O magistrado frisou que o atual procedimento é uma forma de "calote" que está "sendo armado" contra o setor privado.

"Há um problema que precisa ser equacionado pelo governo e pela Justiça, no que diz respeito aos precatórios federais. Como se estabeleceu na legislação, ainda no governo passado, um teto máximo a ser pago, vem ficando um resíduo não pago de um ano para o outro. No ano seguinte, se acumula ainda mais, gerando mais dívida", explicou o ministro ao Correio. O volume dos precatórios do governo federal chega, atualmente, a R$ 50 bilhões.

A previsão é de que o ministro Luís Roberto Barroso seja o próximo presidente do STF, quando terminar, em outubro, a gestão da ministra Rosa Weber. Ele foi painelista de um evento organizado nesta quarta-feira (12/7), pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), em Brasília. O encontro reuniu 1,3 mil representantes de federações e sindicatos empresariais de todo país.

Reforma Tributária

Barroso afirmou que o atual sistema tributário do Brasil é "perversamente injusto", por dar ênfase à cobrança de impostos sobre o consumo e não sobre capital e renda. Avaliou que, apesar da reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados não ter "enfrentado" a tributação sobre o capital, o texto é um avanço. "Só a simplificação já é grande coisa, porque precisamos diminuir a litigiosidade tributária no Brasil, que é fonte de imensa insegurança para as empresas e para o governo", afirmou.

Litígios trabalhistas

O magistrado enfatizou também a importância de se acabar com os litígios trabalhistas: há mais de cinco milhões de reclamações em trâmite no Judiciário brasileiro. Segundo ele, é preciso diagnosticar o problema, pois o arcabouço legal do setor é muito difícil de ser cumprido.

O ministro apontou os direitos que devem ser assegurados aos trabalhadores, como pagamento do salário mínimo, férias remuneradas e direito à aposentadoria. Mas avaliou que "proteção" ao trabalhador não pode virar "paternalismo". Ele argumentou que "excesso de proteção" acaba provocando efeito contrário, "desprotegendo", pois leva à informalidade da relação de trabalho. "Isso é ruim para todos, empregadores e empregados", reforçou.

Barroso defendeu a desoneração da folha de pagamento para gerar mais fôlego à empregabilidade. E reafirmou que, na relação trabalhista, "o negociado entre ambas as partes deve prevalecer ao legislado", citando decisões que ele mesmo já proferiu judicialmente.

Diálogo

O anfitrião do evento, o presidente da CNC, José Roberto Tadros, lembrou, em seu discurso de abertura, a atuação da entidade nos temas de relevância para o país e para o setor. "Contribuímos de forma significativa para aperfeiçoar a reforma tributária. Se não é a reforma ideal, tenham a certeza de que trouxemos avanços significativos, que beneficiam o setor terciário. E precisamos mostrar isso para as empresas. Também estamos convictos de que prestigiar o diálogo no ambiente negocial é a melhor solução para alcançar a paz social no âmbito das relações de trabalho", frisou.

