Atividades turísticas crescem 4,0% em maio, aponta IBGE

O agregado especial de atividades turísticas registrou alta de 4,0% em maio ante abril. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (12/7).

Na comparação com maio de 2022, o volume de atividades turísticas no Brasil cresceu 8,6% em maio de 2023, 26ª taxa positiva seguida. Com isso, o segmento opera 5,6% acima do patamar de fevereiro de 2020, no pré-pandemia, e 1,9% abaixo do ponto mais alto da série, alcançado em fevereiro de 2014.

A pesquisa apontou que houve influência do aumento na receita de empresas de transporte aéreo de passageiros, locação de automóveis, serviços de bufê, transporte rodoviário coletivo de passageiros e agências de viagens.

Em dez das 12 unidades da federação onde o indicador é investigado foi registrada alta, com destaque para São Paulo (6,6%), seguido por Rio de Janeiro (15,0%), Minas Gerais (17,0%) e Bahia (13,6%). As únicas perdas ocorreram no Ceará (-3,4%) e Distrito Federal (-1,9%).

