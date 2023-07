Lula defende casas maiores e de qualidade no Minha Casa, Minha Vida

RG Rafaela Gonçalves

Na cerimônia de sanção do novo Minha Casa, Minha Vida (MCMV), nesta quinta-feira (13/7), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a defender a construção de casas populares maiores. As novas contratações devem ter ao menos 40 metros quadrados, com varanda e espaços de lazer, mas o presidente afirmou que almeja expandir ainda mais os parâmetros do programa.

“Já estamos com 40m², já melhorou. Mas o movimento popular tem feito casa de 60m², já tem feito apartamento com elevador. Parece que pobre nasceu destinado a morar em prédio de só quatro andares e só pode subir de escada e não de elevador”, afirmou.

Lula também destacou a melhora nos imóveis entregues. "Não é porque a pessoa vive em situação de penúria que tem que aceitar qualquer coisa", disse, ao lembrar da importância das casas no âmbito do MCMV atenderem a padrões de qualidade.

“Eu acho que essa nova modelagem de casa, para atender a uma parte da população brasileira, é muito importante. É preciso que a gente zele pela qualidade das coisas que a gente vai entregar ao povo mais pobre deste País”, acrescentou.

Segundo o Censo 2022, divulgado mês passado, o país tem 11 milhões de casas e apartamentos vagos — um aumento de 87% em 12 anos. Para Lula, existe um déficit habitacional crônico no Brasil, que demonstra “a necessidade de o Estado fazer essa reparação, para garantir o acesso a casas para o povo”.

