Bancos divulgam que vão aderir o Desenrola a partir de segunda-feira

Após o adiantamento do "Desenrola", programa de renegociação de dívidas do Governo Federal, o Banco do Brasil, Santander e Bradesco confirmaram nesta sexta-feira (14/7), que participarão a partir de segunda-feira (14/7). O programa foi uma das promessas de campanha do presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na primeira fase do programa, as pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil poderão renegociar suas dívidas diretamente com as instituições financeiras, dentro da faixa 2 definida pelo governo. Além da renegociação, também a partir de segunda-feira, os bancos participantes do programa terão de "limpar o nome" de pessoas com dívidas de até R$ 100.

O prazo para que as instituições terminem de dar baixa em seus sistemas, limpando os nomes dos endividados, é o próximo dia 28. A dívida, no entanto, não será perdoada: ela vai continuar a existir, mas não deverá mais ser considerada para registrar restrição no nome do devedor.

A Caixa Econômica Federal já tinha confirmado participação no programa. A instituição afirmou, no final de junho, que participava de reuniões sobre o tema.

