Desenrola será prioridade para o segundo semestre, diz líder do governo

RF Raphael Felice TM Taísa Medeiros

(crédito: Pablo Valadares/Agência Câmara)

Após o recesso parlamentar, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá concentrar seus esforços na aprovação do programa Desenrola — que facilita a renegociação de dívidas para pessoas de baixa renda. Ao Correio, o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), afirmou que a articulação será a prioridade para o segundo semestre do ano.

O recesso vai de 18 a 31 de julho. Para o congressista, a plataforma é essencial para recuperar a estabilidade econômica no país. “O Desenrola é um programa decisivo para o país enfrentar os problemas das famílias endividadas”, ressaltou Guimarães.

As outras medidas de prioridade do Executivo são projetos orçamentários e de planejamento, como, por exemplo, o Plano Plurianual da União (PPA), que trata do planejamento de governo para os próximos quatro anos. O programa envolve as principais diretrizes e metas da administração pública federal. Também fazem parte das prioridades: a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

