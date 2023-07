IBC-Br: prévia do PIB tem queda inesperada de 2,0% em maio

FS Fernanda Strickland

BC divulgou nesta segunda-feira (17/7) o IBC-Br referente ao mês de maio - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O Banco Central divulgou nesta segunda-feira (17/7) o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) referente ao mês de maio. O indicador é considerado uma prévia de desempenho do Produto Interno Bruto (PIB). Os dados indicam um recuo de 2,0% na comparação com o mês anterior, com ajuste sazonal. Em abril, o indicador tinha mostrado alta de 0,56%.

Com os dados mostrados hoje, o IBC-Br acumula alta de 3,61% no ano e de 3,43% em 12 meses. O resultado foi o pior já registrado para o mês em 5 anos, atrás somente de 2018, quando caiu 3,08%. Também foi o pior desempenho mensal desde março de 2021, quando a prévia do PIB tombou 3,5%.

O resultado ficou abaixo da mediana das projeções do mercado financeiro, que esperava uma ligeira queda no mês. Em relação a abril de 2022, o IBC-Br teve crescimento de 2,15%. No trimestre encerrado em maio, o indicador avançou 1,63% ante o trimestre anterior. Em relação ao mesmo trimestre de 2022, houve alta de 3,83%.

