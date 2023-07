Mercado eleva expectativa de crescimento econômico para 2023

RP Raphael Pati*

Divulgado semanalmente pelo Banco Central, o Boletim Focus desta segunda-feira (17/7) revelou um aumento na expectativa de analistas do mercado financeiro em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro de 2023. Segundo o relatório, a nova projeção indica um crescimento de 2,24% na economia do país neste ano — o que significa um aumento de 0,05 p.p. na comparação com a previsão da última semana.



Também houve elevação nas expectativas para os próximos anos. Em 2024, o mercado prevê um crescimento de 1,30% — ante 1,28% da semana passada. Já para 2025 e 2026, as projeções para o PIB subiram e atingiram 1,88% e 1,90%, respectivamente.

IPCA, dólar e Selic

Ao contrário do PIB, as projeções do mercado financeiro para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), para o câmbio do dólar e para a Taxa Básica de Juros Selic, neste ano, não sofreram mudanças.

Em relação à inflação medida pelo IPCA, a expectativa entre os analistas é que ela avance 4,95% em 2023. Já o dólar deve encerrar o ano no valor de R$ 5,00. Sobre a Selic, a projeção indica que, ano final do ano, a taxa deve recuar ao patamar de 12% ao ano.

