Funpresp ajuda o servidor a ter uma aposentadoria maior, diz Cristiano Heckert

RP Raphael Pati*

Diretor-presidente da Funpresp destacou que todos os servidores da União podem participar do sistema - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O diretor-presidente da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público da União (Funpresp), Cristiano Heckert, listou os benefícios que o servidor pode obter ao escolher participar do regime de previdência da instituição. Em entrevista ao CB.Poder — programa do Correio em parceria com a TV Brasília — desta quarta-feira (19/7), ele explicou que todos os servidores da União podem participar desse sistema.

“Na Funpresp, o servidor público vai acumulando reservas, que, em uma situação normal — vamos dizer assim —, ele vai receber isso na forma de um benefício de aposentadoria, quando chegar à época. Mas, se acontecer um imprevisto no meio do caminho, tanto ele quanto a sua família vão estar protegidos, também”, disse Heckert em entrevista ao jornalista Carlos Alexandre de Souza.

Desde 2003, os servidores que ingressam na carreira do funcionalismo não possuem mais a garantia de receber uma aposentadoria equivalente ao último salário recebido ainda em serviço. De lá para cá, houve algumas mudanças no regimento previdencial.

Para os que ingressaram entre 2003 a 2014, a aposentadoria é calculada pela média de todos os salários recebidos durante o tempo em que o servidor passou no exercício de sua função. Aos ingressantes a partir de 2013, a regra prevê que os funcionários aposentados não podem receber acima do teto do INSS, que atualmente é de R$ 7.507,49.

Por conta dessa mudança, o diretor-presidente ressalta a importância de garantir uma renda extra mais na frente e evitar uma perda significativa de qualidade de vida. “Como que ele faz para ter uma aposentadoria maior? É justamente aí que entra a Funpresp. Ele vai, ao longo da sua carreira no serviço público, formar um patrimônio individual na Funpresp e, lá na frente, isso vai virar um benefício de aposentadoria”, destacou.

Atendimento ao servidor

Aos que desejam saber mais sobre a Funpresp e os regimes previdenciários que o servidor pode optar, basta acessar o portal da fundação neste link. Além disso, há um canal de atendimento virtual com mais de 80 consultores, que podem, ainda, realizar um atendimento presencial ou on-line, pelo telefone 0800-282-6794.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.