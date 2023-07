Petrobras anuncia redução de 7,1% no preço do gás natural

RG Rafaela Gonçalves

A Petrobras informou, nesta quarta-feira (19/7), que vai reduzir em 7,1% o preço do metro cúbico de gás natural a partir de 1º de agosto. O reajuste faz parte de uma atualização trimestral da parcela do preço relacionada à molécula do gás. A variação também está vinculada às oscilações do petróleo Brent e da taxa de câmbio.

Para o trimestre em referência, o petróleo teve queda de 3,8% e o câmbio teve apreciação de 4,8%. Segundo a companhia, com mais essa redução, o gás natural acumulará redução de aproximadamente 25% no ano.

“A Petrobras ressalta que o preço final do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo preço de venda da companhia, mas também pelo portfólio de suprimento de cada distribuidora, assim como por suas margens (e, no caso do GNV - Gás Natural Veicular, dos postos de revenda) e pelos tributos federais e estaduais”, destacou, em nota.

A companhia ainda reforçou que, além disso, as tarifas ao consumidor são aprovadas pelas agências reguladoras estaduais, conforme legislação e regulação específicas. “A companhia ressalta que a atualização anunciada para 1º de agosto não se refere ao preço do GLP (gás de cozinha), envasado em botijões ou vendido a granel”, informou.

