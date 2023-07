MP das Apostas vai arrecadar R$ 2 bilhões em 2024, afirma Haddad

RP Raphael Pati*

Fernando Haddad, ministro da Fazenda - (crédito: Augusto Coelho)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira (20/7), após participar de um evento no Rio de Janeiro, que a medida provisória das apostas esportivas deve arrecadar R$ 2 bilhões no ano que vem, de acordo com os cálculos da Receita Federal.

O valor é considerado amplamente inferior ao que foi projetado anteriormente pelo setor de apostas, que previa ganhos de até R$ 12 bilhões já no próximo ano.

“Ela (MP das apostas) vai sair, mas a expectativa de arrecadação da Receita Federal é muito menor do que a estimativa do próprio setor e as previsões preliminares da secretaria de reformas econômicas”, disse o ministro em conversa com jornalistas no Rio.

A expectativa é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assine a MP até esta sexta-feira (21), para garantir a regulamentação, pelo menos nas áreas de maior urgência, como a tributação da atividade e a definição de sanções a empresas de apostas que descumprirem regras.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro