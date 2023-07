Volkswagen volta atrás em suspensão de contratos de funcionários

RP Raphael Pati*

A suspensão de contratos havia sido anunciada na semana passada com o intuito de "adequar a produção às demandas de mercado", segundo a Volks - (crédito: Volkswagen/Divulgação)

A fabricante de carros alemã Volkswagen desistiu de adotar o "lay-off" (suspensão temporária de contrato) para os funcionários da cadeia de produção na fábrica de Taubaté, no interior de São Paulo. A decisão foi confirmada na tarde deste domingo (23/7). Segundo a empresa, serão concedidas férias coletivas de 10 dias para todos os empregados do segmento a partir do próximo dia 31 de julho.

Caso ocorresse a suspensão dos contratos, a medida impactaria 800 funcionários e duraria pelo menos dois meses. Em nota, a Volks explicou que o “desempenho positivo do automóvel Polo” foi crucial para a decisão da montadora de voltar atrás.

Além disso, o Track, outro modelo fabricado em Taubaté, foi contemplado com descontos do programa do governo federal de incentivo à venda de carros populares, o que ajudou na decisão da empresa.

A suspensão de contratos havia sido anunciada na semana passada com o intuito de adequar a produção às demandas de mercado.



*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro