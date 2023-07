Saiba como consultar 3º lote da restituição do Imposto de Renda

FA Francisco Artur

A consulta ao terceiro lote da restituição do Imposto de Renda (IR) será aberta, nesta segunda-feira (24/7), às 10h, pela Receita Federal. Segundo o Fisco, a restituição vai contemplar mais de 5,6 milhões de pessoas, que receberão cerca de R$ 7,5 bilhões em pagamentos, a partir de 31 de julho.

Os pagamentos das restituições do IR 2023 serão feitos em cinco lotes, segundo informações da Receita. O prazo para entrega das declarações terminou em 31 de maio.

Como saber se vou receber

Para saber se receberá o 2º lote da restituição do IR, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet e clicar na opção "Meu Imposto de Renda". Em seguida, basta clicar em "Consultar a Restituição".

Caso o contribuinte identifique alguma pendência na declaração, é possível usar o site da Receita pode retificar a declaração, corrigindo as informações que estejam equivocadas.

Processos de consulta do terceiro lote e de possível retificação da declaração também podem ser feitos pelo aplicativo da Receita Federal, disponível para apple store e google play.

Pagamento

O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave PIX.

"Se, por algum motivo, o crédito não for realizado (por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil", informou o Fisco.

Nesse caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones:

Capitais: 4004-0001;

Telefone especial exclusivo para deficientes auditivos: 0800-729-0088.

Demais localidades: 0800-729-0001;

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de um ano, precisará fazer o requerimento do pagamento pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal. Para isso, basta fazer o login e acessar o menu "Declarações e Demonstrativos", selecionando a aba "Meu Imposto de Renda". Em seguida, o contribuinte deve clicar na opção "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

Não estou no 3º lote; e agora?

Se o contribuinte consultou o site ou app da Receita mas não constatou o nome na lista de cidadãos restituídos no terceiro lote, vale se atentar às datas de restituições.

Veja as datas de pagamentos, segundo o Fisco: