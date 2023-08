Minha Casa Minha Vida: Lula destina mais 7 imóveis da União ao programa

Rafaela Gonçalves

Ministério da Gestão publicou sete portarias que declaram os bens da União como de interesse público - (crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil)

A Secretaria de Patrimônio da União (SPU) do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou nesta quinta-feira (17/8) sete portarias destinando a utilização de imóveis federais para o programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). A capacidade mínima de unidades que serão construídas nas áreas é de 732 moradias populares.

Conforme previsto, serão 90 unidades em João Pessoa (PB), sendo 40 delas no bairro Cruz das Armas e as demais 50 unidades no Centro; 120 unidades em Santos (SP), 90 unidades em Ipatinga (MG), 200 unidades em Paracatu (MG), 152 unidades em Natal (RN) e 80 unidades em Porto Alegre (RS).

Na última sexta-feira (11), a secretaria já havia publicado outras quatro portarias com a mesma finalidade, nas quais foi definida a capacidade mínima de moradias populares que poderão ser construídas: 1.000 unidades em Belém (PA), 500 em Uberlândia (MG), 120 em Itanhaém (SP) e 24 em Santos (SP).

Na primeira leva de publicações, em 3 de agosto, já haviam sido destinados imóveis em Vitória (ES), São Paulo (SP) e Manaus (AM), que totalizam a capacidade de 291 habitações. Somando todas as concessões, a capacidade total de unidades que serão construídas nos municípios anunciados será de no mínimo 2.667 moradias populares, de acordo com a pasta.