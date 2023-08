Dia do Estagiário: pesquisa aponta crescimento na pesquisa de vagas

Fernanda Strickland

03/01/2013. Crédito: Iano Andrade/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF. Primeiro estágio. Lucas Gebrim é estagiário da Agência Nacional de Águas - ANA. - (crédito: Iano Andrade/CB/D.A Press)

Nos últimos anos, a presença dos estagiários se tornou indispensável nas empresas, trazendo novas perspectivas para os negócios e fomentando o desenvolvimento de novas ideias. Em comemoração ao dia do estagiário, uma pesquisa exclusiva realizada pelo Vagas For Business, ATS da Vagas, mesma empresa do portal de carreiras Vagas.com, demonstra a força desses profissionais no mercado de trabalho nacional.

Segundo os dados, nos últimos dois anos e meio, foram registrados na plataforma 22.666 anúncios de vagas em programas de estágios para cerca de 48.831 posições, destacando o crescente interesse das empresas em atrair jovens talentos. Uma empresa pode abrir um anúncio de vagas com mais de uma posição. Assim, embora tenham ofertado pouco mais de 22 mil anúncios no período analisado, a quantidade total de vagas foi de pouco mais de 48 mil.

Em 2021, foram anunciadas 8.882 mil oportunidades durante todo o ano para ocuparem 20.260 posições. Já em 2022, foram 9.318 para 18.862 posições e, no primeiro semestre deste ano, foram 4.466 anúncios para suprir 9.709 posições.

Luciana Calegari, Especialista em R&S da Vagas, avalia o impacto desses profissionais no mercado. "Os estagiários se tornaram, inegavelmente, agentes de transformação nas empresas. Frente a um cenário acirrado pela alta competitividade e em que as empresas precisam investir fortemente em inovação, esses profissionais têm uma contribuição importante no desenvolvimento de novas formas de execução de processos e resolução de problemas rotineiros", afirma.

"E muitos gestores têm compreendido a necessidade de atrair esses talentos. Neste sentido, a pesquisa reflete a realidade do mercado de trabalho atual, em que estagiários não são simplesmente observadores, mas sim colaboradores essenciais na jornada das empresas. Eles têm uma perspectiva única, impulsionam a inovação e trazem uma energia contagiante para as equipes", declara Calegari..

Segmentos

A pesquisa aponta que os segmentos que mais contrataram foram: consultoria de recrutamento e seleção (3.346), indústria metalúrgica e siderúrgica (1.617), indústria alimentícia (1.259), indústria farmacêutica (1.082) e construção civil (1.035).

Já entre os estados com maior número de oportunidades de estágio, São Paulo lidera com 10.892 das oportunidades em todo o período pesquisado, de 2021 a 2023 (contra 1.905 em 2023), seguido por Minas Gerais com 3.261 (contra 667 em 2023) e Rio de Janeiro com 3. 251 (contra 600 em 2023).

Essas regiões oferecem um ecossistema propício para o desenvolvimento de estagiários, com uma ampla variedade de empresas atuando em diferentes setores, mas outros estados também contam com boas ofertas e registraram um número considerável de oportunidades, como Paraná, com 876 (contra 141 em 2023), Distrito Federal 507 (contra 30 em 2023) e Bahia com 372 (contra 96 em 2023).