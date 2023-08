Governo comemora fim do embargo japonês ao frango catarinense

Correio Braziliense

Frango - (crédito: Reprodução/Freepik)

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) emitiu uma nota, na noite desta sexta-feira (18/8), comemorando a retirada do embargo para a importação de frango e derivados de Santa Catarina, vigente há um mês.

"O governo brasileiro recebeu com satisfação a decisão do governo japonês de retirar a suspensão para importação de carne de frango, ovos e subprodutos provenientes do estado de Santa Catarina. A medida vale a partir desta sexta-feira. O anúncio representa a plena normalização do comércio do produto com aquele país", informou o comunicado do Itamaraty.

De acordo com a pasta, a suspensão temporária das importações ocorreu em 17 de julho, após o estado de Santa Catarina confirmar um foco de gripe aviária em granja de subsistência no município de Maracajá.

O “status” sanitário do Brasil continua inalterado como livre da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) em granjas comerciais, de acordo com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

O Brasil exportou 4,8 milhões de toneladas de frango em 2022, recorde histórico, e é líder nas exportações de frango para o mundo, respondendo por 35% do mercado global, informou o MRE.