Lula adia reforma ministerial; mudanças devem ficar para depois de viagem à Africa

Ingrid Soares

O chefe do Executivo passou o dia em encontros com ministros fora da agenda oficial - (crédito: EVARISTO SA / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve adiar novamente a reforma ministerial para depois de sua viagem à África do Sul, onde participará do Brics e só retornará no próximo final de semana. O chefe do Executivo passou o dia em encontros com ministros fora da agenda oficial. A expectativa era de que Lula anunciasse ainda hoje as mudanças para acomodar o centrão mas o grande impasse ainda gira em torno do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), dirigido pelo petista Wellington Dias, amigo e homem de confiança do presidente.

A pasta é cobiçada pelo centrão e seria ocupada pelo deputado federal André Fufuca (PP-MA). Porém, Lula reluta em entregar o MDS e se reuniu com Dias nos últimos dois dias. O ministro obteve aval do petista para tocar o novo projeto contra a fome no Brasil, intitulado "Brasil sem Fome". O presidente também marcou viagem ao lado dele para o Piauí no próximo dia 31, onde deverá anunciar o programa.

Ontem, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi categórico em negar a saída do ministro e o desmembramento da pasta, que abriga o Bolsa Família. Conforme relatos de membros do governo ao Correio, no cenário desenhado até o momento, a presidência da Caixa Econômica Federal sairia da alçada de Maria Rita Serrano e seguiria sob direção da ex-deputada e advogada próxima a Arthur Lira (PP-AL), Margarete Coelho.



Outra alteração ocorreria com o ministro Márcio França (PSB) que deve deixar Portos e Aeroportos, que ficará sob o guarda-chuva de Silvio Costa Filho (Republicanos-PE). França pode assumir o Ministério de Ciência e Tecnologia e a titular, Luciana Santos, deve ser alocada na pasta das Mulheres, de Cida Gonçalves.

Na noite do último dia 16, Lula conversou fora da agenda oficial com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para acertar os ponteiros em relação à troca de cadeiras e garantir maioria para votação de projetos do governo. A votação do novo arcabouço fiscal, matéria considerada prioritária para o Executivo, foi novamente adiada nesta semana devido ao imbróglio.

Um dos acenos explícitos do centrão a Lula foi a anulação da convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa para a CPI do MST, feita por Lira. Após o início de relação conturbada com o governo, partidos do Centrão indicaram deputados bolsonaristas para ocupar a comissão. Entretanto, com o pontapé da entrada de PP e Republicanos na Esplanada com a troca no Turismo de Daniela Carneiro (União-RJ) pelo atual ministro Celso Sabino que tomou posse no dia 3, a fome do centrão foi amansada momentaneamente.

Para a próxima semana no Congresso, entre as prioridades do governo com caráter de urgência está o arcabouço fiscal, o reajuste do salário mínimo, do salário dos servidores e do vale alimentação.

Brics

O presidente Lula embarca no próximo domingo (20/8) para a África do Sul onde participará da 15ª Cúpula dos Chefes de Estado do BRICS.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, participará de forma remota. Após a viagem, o chefe do Executivo visitará ainda a Angola, São Tomé e Príncipe. Segundo o Planalto, as agendas reforçam o compromisso do Brasil em ampliar alianças com o continente africano. Lula ficará na África do Sul nos dias 22, 23 e 24, e em Angola e São Tomé do Príncipe, nos dias 25 e 26. Na terça-feira (22), os líderes participarão de um fórum empresarial, e depois farão um retiro, um evento apenas com os chefes de Estado e governo e dos respectivos ministros das Relações Exteriores. O chanceler russo, Sergei Lavrov, estará presente.

Já na quarta-feira (23), acontece a reunião de cúpula entre os líderes do bloco, em duas sessões. No dia 24, ocorre o encontro estendido com os países-membro do BRICS e cerca de 40 países convidados, em sua maioria chefes de Estado e governo de nações interessadas em ingressar no bloco, vindos da África, da América do Sul, do Caribe e da Ásia.

No domingo (27), o presidente Lula irá a São Tomé, capital de São Tomé e Príncipe, para participar da 14ª Conferência de Chefes de Estado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), entidade que tem como membros Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.