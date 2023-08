Correio Braziliense

Edson Vismona, presidente executivo do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO), é um dos especialistas que compõe o seminário do Correio, que debate sobre como a reforma tributária irá impactar o combate ao mercado ilegal - (crédito: CB)

O seminário Correio Debate — Reforma Tributária: Uma oportunidade para combater o mercado ilegal reúne autoridades e especialistas para discutir como as mudanças na legislação tributária podem ser um importante impulso para erradicar as práticas ilegais de mercado. O evento é feito em parceria com Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP).

Acompanhe:

O debate conta com dois painéis: o primeiro abordará os impactos do contrabando na economia e na segurança pública, enquanto o segundo discutirá como a reforma tributária pode contribuir no combate a essa prática ilegal. O Correio transmite o evento ao vivo nas redes sociais, proporcionando acesso amplo e democrático às discussões e reflexões sobre o assunto.

O Fórum chama a atenção da sociedade sobre alguns pontos relegados pelo debate em torno do novo modelo de tributação, aguardado há décadas. A verdade é que a ilegalidade impacta, severamente, a competitividade da indústria nacional, ceifa o emprego e a renda do trabalhador brasileiro, reduz a arrecadação e contribui para a elevação de preços.