Congresso Consad debate inovação e a modernização administrativa

Fabrício Barbosa, presidente do Consad, afirmou que está tendo uma grande procura pelo Congresso - (crédito: Assessoria de Imprensa)

Secretários de administração de todo o país se reunirão em Brasília, entre os dias 22 a 24 de agosto, para o 12o Congresso do Conselho Nacional de Secretários de Administração (Consad) de Gestão Pública. O objetivo é debater a inovação e a modernização administrativa nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. No evento, serão apresentados casos internacionais de governo digital e temas relacionados a diversidade na gestão pública, competitividade nos estados e municípios e sustentabilidade.

O presidente do Consad, Fabrício Barbosa, destacou que a entidade detectou grande procura pelo seminário via internet. “Nossa previsão é que nesta segunda-feira, a gente atinja cerca de 2 mil inscritos. O Congresso do Consad é o maior de Gestão Pública do país, não só por conta da quantidade de pessoas, mas também pela quantidade de palestrantes que se apresenta ", disse.

Estão confirmadas as presenças dos ministros dos Transportes, Renan Filho; de Minas e Energia, Alexandre Silveira; da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck; e da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. Também participarão os governadores do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Goiás e Amazonas.

“Neste ano tem surpreendido positivamente, não só por conta da procura muito grande de todos os estados, mas também da receptividade das autoridades que vão participar. No evento nós teremos governadores, ministros, parlamentares, entre outros e com isso, obviamente, serão três dias de muita troca de informação e de conhecimento. A nossa expectativa é que esse ano supere todos os anos”, afirmou Barbosa.