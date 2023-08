Abastecimento nos postos de combustíveis é afetado por desvio em oleoduto

Raphael Pati*

O Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e de Lubrificantes do DF (Sindicombustíveis-DF) emitiu uma nota nesta terça-feira (22/8) em que alega que há uma forte restrição no fornecimento de gasolina, diesel e etanol nos postos da região. Desde ontem, comerciantes reclamam da quantidade de combustível que chega nos pontos de venda localizados nas cidades de Ribeirão Preto, Uberlândia, Brasília e Goiânia.

De acordo com o sindicato, o problema do abastecimento decorre de uma derivação clandestina identificada no oleoduto OSBRA, que abastece as cidades que integram a região central do país. “A consequência imediata será uma forte restrição no fornecimento desde segunda-feira (21). Este problema afetará todo o mercado nas regiões citadas”, informou, em nota, o Sindicombustíveis.

A informação foi confirmada pela Petrobras, que comunicou que a derivação clandestina foi identificada em uma inspeção de rotina realizada pela Transpetro na última sexta-feira (18/8). Nesse dia, os inspetores constataram que trechos do oleoduto estavam sem os níveis de aterramento e suportação adequados.

“A parte exposta está localizada na travessia do Rio Grande, na divisa entre os municípios de Igarapava (SP) e Uberaba (MG). Como medida preventiva, a companhia decidiu interromper a operação e em 19/8 iniciou ações contingenciais para recompor a cobertura e garantir a integridade do duto”, informou a Petrobras, em nota obtida pelo Correio.

A Petrobras ainda informou que equipes da Transpetro já estão no local onde há a parte exposta. A companhia está investigando as causas que levaram o duto à exposição e já adota as medidas necessárias para garantir o abastecimento, informou a empresa.

*Estagiário sob a supervisão de Renato Souza