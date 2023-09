Selic: Copom prevê corte na taxa de juros de 0,5 ponto percentual

A Ata do Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, divulgou nesta terça-feira (26/9) que os membros do grupo “concordaram unanimamente” com a expectativa de novos cortes na taxa de juros de 0,50 ponto percentual nas próximas reuniões.

Porém, a Ata julga também como pouco provável uma intensificação adicional do ritmo de cortes de juros, uma vez que isso exigiria surpresas positivas substanciais que elevassem ainda mais a confiança na dinâmica desinflacionária à frente.

De acordo com o documento, essa confiança viria apenas com uma alteração significativa dos fundamentos da dinâmica da inflação, tal como uma reancoragem mais sólida das expectativas, uma abertura contundente do hiato do produto ou uma dinâmica “substancialmente mais benigna do que a esperada da inflação de serviços”.

Desta forma, o relatório explica que o ritmo de 0,50 ponto percentual foi considerado pelos diretores do BC como apropriado nas próximas reuniões para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário.

“Tal ritmo conjuga, de um lado, o firme compromisso com a reancoragem de expectativas e a dinâmica desinflacionária e, de outro, o ajuste no nível de aperto monetário em termos reais diante da dinâmica mais benigna da inflação antecipada nas projeções do cenário de referência”, diz o texto da Ata.