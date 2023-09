Campos Neto vai à Câmara para explicar taxa de juros e erro contábil

A Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados promove audiência pública, nesta quarta-feira (27/9), com a presença do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele deve falar sobre política monetária e explicar um erro contábil no fluxo cambial, divulgado em janeiro pela instituição.

O pedido para realização da audiência com o presidente do BC é do deputado Lindbergh Farias (PT-RJ). Ele quer saber os motivos que levaram a esse erro e quais medidas foram tomadas para que isso não volte a ocorrer.

“Campos Neto virá à Câmara para explicar a política de juros do Banco Central. Apesar de duas quedas consecutivas de 0,5%, o Brasil continua tendo uma das taxas de juros reais mais altas do mundo, o que está travando a economia e sabotando o desempenho do governo do presidente Lula”, diz Lindbergh, coordenador da Frente Parlamentar contra os Juros Abusivos.

Erro de cálculo

Em janeiro, o Banco Central divulgou um erro de cálculo de fluxo cambial de cerca de R$ 14,5 bilhões, que vinha ocorrendo desde outubro de 2021.

Esse erro mudou o resultado do mercado de câmbio de superavitário para deficitário em 3,2 bilhões de dólares. "A persistência do erro ou novos erros similares podem acabar gerando incertezas e possíveis impactos negativos sobre o mercado de câmbio", ressaltou o parlamentar.