Black Friday 2023: Google vai destacar produtos com frete grátis e entrega mais rápida

São Paulo - A dois meses da Black Friday, o Google apresentou, nesta quinta-feira (28/9), aos clientes as novas ferramentas que estarão disponíveis neste ano para oferecer experiências cada vez mais visuais e personalizadas para os consumidores em busca da melhor oferta durante a temporada de promoções de novembro. A partir de outubro, um novo recurso vai permitir aos consumidores identificarem no Google Shopping os produtos com frete grátis, entrega mais rápida e devolução gratuita.

O novo recurso recebeu o nome de Anotações de Frete e estará disponível, a partir do mês que vem, para os lojistas que quiserem sinalizar as promoções ao gerenciar seus produtos por meio do Google Merchant Center.

Na prática, é como se o lojista colocasse uma “etiqueta” logo abaixo da imagem do produto, deixando mais claro para o consumidor que aquele produto tem uma condição de frete diferenciada dos demais.

Segundo o líder de produtos de perfomance do Google Brasil, Rodrigo Paoletti, a ideia da inovação é mostrar as condições de frete de forma simples e clara. “É um fator que beneficia tanto consumidores quanto lojistas”, afirma. No caso do comprador, ter clareza sobre as opções de entrega evita surpresas na hora do check-out. Já para o empresário, experiências coletadas pelo Google em outros países que adotam as Anotações de Frete indicam que as vendas podem aumentar em até 10% entre os consumidores que efetivamente se interessam pelas ofertas.



Segundo uma pesquisa recente realizada pela Offerwise, divulgada nesta quinta pelo Google, o custo do frete está entre os cinco aspectos mais importantes para o consumidor na hora de decidir se vai comprar um produto.

O levantamento da Offerwise, realizado com 1,8 mil pessoas conectadas em julho deste ano, mostra que um a cada quatro entrevistados diz que o preço mais baixo é o que mais influi na hora de colocar o produto no carrinho de compras.

Na sequência dos fatores, o segundo quesito mais importante é a qualidade dos produtos. Na pesquisa realizada no ano passado, esse ponto era o quarto na ordem de prioridade do consumidor. Na sequência, entre os itens mais citados aparecem: confiabilidade da loja, site ou aplicativo; custo do frete; e tempo de entrega.