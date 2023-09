Black Friday 2023: preço mais baixo é decisivo na hora da compra

São Paulo - Uma pesquisa do Google, divulgada nesta quinta-feira (28/9), durante evento de lançamento da Black Friday 2023, aponta os fatores mais importantes dos brasileiros na hora de realizar uma compra on-line. E uma a cada quatro pessoas entrevistadas diz que o preço mais baixo é o que mais influi na hora de colocar o produto no carrinho de compras.

Na sequência dos fatores, o segundo quesito mais importante é a qualidade dos produtos. Na pesquisa realizada no ano passado, esse ponto era o quarto na ordem de prioridade do consumidor. Na sequência, entre os itens mais citados aparecem: confiabilidade da loja, site ou aplicativo; custo do frete; e tempo de entrega.

A pesquisa divulgada pelo Google nesta quinta-feira ouviu 1,8 mil brasileiros conectados das classes A, B e C, em julho de 2023, pela Offerwise.



O levantamento também aponta um aumento na intenção de compra dos brasileiros. Duas a cada três pessoas entrevistadas afirmaram que pretendem comprar produtos na temporada promocional de novembro. “A confiança dos consumidores está no nível mais alto desde antes da pandemia. O brasileiro está otimista e essa notícia abre as portas para muitas oportunidades para o varejo na Black Friday 2023”, afirma a diretora de Negócios para o Varejo no Google Brasil, Gleydis Saldanha, ressaltando que as buscas pela Black Friday na plataforma estão 24% maior do que no ano passado nesta mesma época do ano.

Entre as 20 categorias analisadas pela Offerwise, 16 apresentaram aumento na intenção de compra. O grupo Beleza e Perfurmaria aumentou 18 pontos percentuais (p.p.) em relação ao ano passado. Na sequência aparecem Eletrodomésticos (+10 p.p.); Eletroportáteis (+9 p.p.); Equipamentos de Áudio e Vídeo (+9 p.p.); e Roupas e Acessórios (+7 p.p.), entre outros.