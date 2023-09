Relator do PL de taxação de offshores será anunciado hoje, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira (28/9) que a taxação de fundos exclusivos e de offshores entrarão no mesmo projeto e que o relator deve ser anunciado nas próximas horas. O ministro se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), nesta manhã para tratar sobre o andamento da pauta econômica no Parlamento.

"O presidente (Lira) deve indicar o relator dos fundos hoje, deve anunciar o nome hoje. Ele deve tratar dos dois temas no mesmo diploma legal, portanto tanto offshore quanto fundo fechado devem receber o mesmo tratamento por esse relator", disse a jornalistas, após o encontro.

Haddad disse ainda que a análise na Casa pode ocorrer já na próxima semana, assim como a proposta que estabelece um marco de garantias para empréstimos. “Está acontecendo agora a reunião técnica técnica do marco das garantias. Relator da Câmara, relator do Senado, Marcos Pinto, que tem representado o Ministério da Fazenda neste tema, para verificar se também entra na próxima semana de votações”, afirmou.

O ministro comentou que não leu ainda o relatório do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre a reforma tributária, mas que o material será analisado pela equipe técnica, que começará a conversar com as bancadas do Senado também na próxima semana. A meta é que a proposta seja votada até outubro para que retorne para a Câmara e seja promulgada até o final do ano.