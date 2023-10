Ministério da Ciência e Tecnologia: três editais de concurso são lançados

Consta no Diário Oficial da União (DOU), desta segunda-feira (9/10), novos editais de abertura para três órgãos ligados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), são eles: o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI) e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Comaden).

Juntos ofertam 166 vagas para os cargos de tecnologista e pesquisador, ambos de nível superior. Confira detalhes de cada uma das seleções a seguir:

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) - 93 vagas

A seleção oferta 93 vagas, sendo 44 oportunidades para a carreira de pesquisa em ciência e tecnologia — 43 vagas para o cargo de pesquisador adjunto (padrão I) e uma vaga para pesquisador associado (padrão I). A remuneração pode chegar a R$ 14.274,86 e R$ 16.134,86, respectivamente.

Ademais, também são ofertadas 49 vagas para a carreira de desenvolvimento tecnológico, sendo 21 chances para o cargo de tecnologista pleno (padrão I) e 28 vagas para tecnologista júnior (padrão I). Os salários podem chegar a R$ 12.634,13 e R$ 11.186,69, respectivamente.

As inscrições, estarão abertas no período entre 31 de outubro a 4 de dezembro. Interessados poderão se inscrever por meio do site da banca organizadora, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O valor da taxa de inscrição será de:

R$ 110 para tecnologista júnior e R$ 130 para tecnologista pleno;

R$ 140 para pesquisador adjunto e R$ 160 para pesquisador associado.

O certame será composto pelas seguintes etapas: provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório (somente para os candidatos a carreira de desenvolvimento tecnológico); provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório; prova oral e defesa de memorial, somente de caráter classificatório (apenas para os candidatos a carreira de pesquisa em ciência e tecnologia); e prova de títulos, somente de caráter classificatório.

Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI) - 49 vagas

Sob organização do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), o certame oferta 49 vagas, sendo três oportunidades para o cargo de pesquisador e 46 vagas no cargo de tecnologista. O valor dos salários pode chegar a R$ 9.962,64. A remuneração poderá ser acrescida de retribuição por titulação e auxílios.

O concurso público será constituído das seguintes fases:

a) provas escritas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

b) prova oral, de caráter eliminatório e classificatório;

c) defesa pública de memorial, de caráter classificatório, exceto para os cargos de Tecnologista Júnior;

d) análise de títulos e currículos, de caráter classificatório.

Será admitida a solicitação de inscrição somente via internet, por meio da página oficial do certame, no período entre 9 a 28 de novembro. Os valores das taxas de inscrição são de R$ 190 para o cargo de pesquisador associado; R$ 168 para o cargo de tecnologista pleno 2; R$ 148 para o cargo de tecnologista pleno 1; e R$ 130 tecnologista júnior 1.

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) - 24 vagas

O concurso público para o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) oferta 24 vagas, sendo 17 para o cargo de tecnologista pleno I e 7 para o cargo de pesquisador adjunto I. A remuneração é de até R$ 11.467,30 e R$ 14.274,53, respectivamente, além de benefícios.

A seleção para tecnologista constará das seguintes etapas: provas escrita objetiva de conhecimentos específicos e escrita prática e de títulos e currículo. Já a de pesquisador será composta por: provas escrita objetiva de conhecimentos específicos e escrita prática; defesa pública de memorial; e de títulos e currículo.

O período de inscrições abre no dia 23 de outubro e segue dessa forma até 23 de novembro. Interessados podem se inscrever por meio do site do Instituto AOCP, banca organizadora da seleção. O valor da inscrição é de e R$ 160 para ambos os cargos.

*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco

