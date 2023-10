Chinesa BYD anuncia centro de pesquisa e 5 mil empregos na Bahia

A empresa de carros elétricos chinesa BYD anunciou, nesta segunda-feira (9/10), durante a cerimônia de lançamento da pedra fundamental da fábrica da empresa em Camaçari (BA), a instalação de um centro de pesquisa e desenvolvimento no complexo baiano. Segundo o fundador e presidente global da empresa. Wang Chuanfu, a empresa aposta que a Bahia se tornará o vale do silício brasileiro.

Segundo a vice-presidente para as Américas da companhia, Stella Li, a estimativa é que a empresa gere 5 mil empregos diretos no estado nordestino, entre a fábrica e o centro de desenvolvimento e pesquisa. “No Brasil nossa pesquisa terá um elemento verde adicional no processo, o biocombustível. Nossa versão do híbrido flex será desenvolvida aqui no país”, adiantou Li.

A montadora chinesa, que se tornou a maior fabricante mundial de carros elétricos, superando este ano a marca de 5 milhões de veículos produzidos, será instalada na cidade baiana de Camaçari, onde antes funcionava a fábrica da Ford, que abandonou a fabricação de veículos no país. A unidade fabril baiana deve começar, no próximo ano, a produção de 150 mil unidades com expectativa de dobrar essa produção para 300 mil unidades em 2025.

O investimento previsto para a unidade é de R$ 3 bilhões. Além de carros elétricos, híbridos plug-in e baterias, a unidade deve também atuar na fabricação de ônibus e caminhões elétricos. O local será o primeiro a produzir carros elétricos na América Latina e deve ser um polo de exportação para os países vizinhos.

Fora da China, a empresa só produz automóveis na Tailândia. O complexo de Camaçari será o primeiro a ter um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento fora da sede da empresa no país asiático.