Pix receberá prêmio internacional por inovação e inclusão financeira

O Pix, sistema brasileiro de pagamentos instantâneos, receberá na próxima semana o Prêmio Bravo Business 2023, que reconhece a excelência e a liderança em negócios e políticas públicas no hemisfério ocidental. A cerimônia acontece em 20 de outubro, em Miami, nos Estados Unidos, e a premiação será recebida em mãos pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Entre os motivos que levaram o meio de pagamento brasileiro a ser escolhido foi destacado pela autoridade monetária que, “desde o seu lançamento, há menos de três anos, o Pix tem tido um tremendo sucesso, sendo agora usado por mais de 700 instituições financeiras e por 80% dos brasileiros adultos, promovendo inclusão financeira no Brasil sem precedentes”.

Segundo a organização do prêmio, o Pix se tornou um modelo mundial de inclusão financeira e bancos centrais da América Latina e de outras partes do mundo, que tentam replicar iniciativas similares em seus mercados. “O Pix tem transformado o ecossistema de serviços financeiros do país, liderando os pagamentos no setor de varejo e reduzindo os desafios associados aos pagamentos e transferência de dinheiro”, informou.

A iniciativa é do Council of the Americas (COA), organização internacional que representa uma série de segmentos (bancos e finanças, serviços de consultoria, consumo de produtos, minas e energia, setor manufatureiro, mídia, tecnologia e transporte). A premiação, que está em sua 28ª edição, reconhece excelência e liderança nos negócios e na política no mundo ocidental.