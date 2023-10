O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou nesta segunda-feira (9/10) que o Pix (sistema de pagamentos instantâneos) bateu um novo recorde de transações em um único dia. Durante as 24 horas de domingo (8) — dia em que os bancos não operam — a instituição registrou 168 milhões de movimentações financeiras.

Durante participação no 33º Encontro de Lisboa entre os Bancos Centrais de Língua Portuguesa, Campos Neto destacou que o método de pagamento desenvolvido pelo BC brasileiro tem uma barreira de entrada baixa, visto que qualquer instituição financeira pode oferecê-lo. “O Pix teve uma adesão muito mais rápida do que a gente imaginava”, apontou.

Até o fim do mês de agosto, o Pix já havia alcançado o recorde de mais de 650 milhões de chaves cadastradas, para um total de mais de 153 milhões de usuários em todo o Brasil. Além disso, em agosto, foram contabilizados R$ 3,7 bilhões em transações, o que também é considerado um recorde, ao se analisar o histórico mensal da ferramenta.

O cliente poderá programar pagamentos

Ainda de acordo com o presidente do BC, o Pix deve entrar agora em uma nova fase, na qual haverá a possibilidade de o cliente programar pagamentos. Segundo Campos Neto, o meio de pagamento instantâneo deve substituir outras modalidades, como o cartão de crédito.

"Eu acho que o Pix em algum momento substitui o cartão de crédito, porque você vai conseguir fazer isso de uma forma muito mais barata, os bancos vão ter mais visibilidade no Pix e não vão precisar tanto do sistema que existe hoje. E as bandeiras também estão inovando, inclusive estão ajudando no processo", concluiu o presidente. (Com Agência Estado)

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro