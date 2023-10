Em Caxias do Sul, Mercopar cria feira permanente 365 dias ao ano

Caxias do Sul (RS) — A maior feira de inovação industrial da América Latina, a Mercopar, promovida pelo Sebrae RS e pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), anunciou na abertura da 32ª edição ocorrida na tarde desta terça-feira (17/10) no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul, o lançamento da Mercopar 365 dias. A medida ocorre por conta do crescimento exponencial de fomento dos negócios em meio ao evento e, com isso, passará a ter uma atuação permanente. O objetivo é fomentar negócios, ser fonte de conteúdo técnico e promover conexões entre os principais atores do setor apoiado em pilares como networking entre pequenas e grandes empresas, cursos, palestras e consultorias.



O diretor-superintendente do Sebrae RS, André Vanoni de Godoy, destacou que a medida promove uma relação mais dinâmica no mundo dos negócios. “Queremos consolidar o conceito de feira permanente, tornando a Mercopar uma unidade de negócios todos os dias do ano. É uma estratégia para estarmos cada vez mais próximos e em sinergia com as demandas das empresas e mais ágeis na articulação de soluções que sejam de valor para elas”, apontou.



A feira Mercopar 365 dias ocorrerá em ambiente virtual permanente para a realização da feira ao longo de todos os dias. Através do link https://portaldenegociosebrae.com.br/#/mercopar é possível pesquisar os expositores, ver os perfis das empresas participantes. Interessados também poderão se inscrever.

Também estiveram presentes na abertura do evento o prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico (PSDB), e o vice-governador do RS, Gabriel Souza.



O vice-governador pontuou a inovação em relação à industrialização e tecnologia verde. “Somos um dos estados mais inovadores do Brasil e, naturalmente, indústria e inovação são irmãs gêmeas, além da questão da energia verde, da emissão zero de carbono. Ou seja, uma indústria verde, uma indústria que esteja alinhada com as tendências globais de resiliência climática num estado que inclusive está sofrendo tanto com essa questão da mudança climática”, apontou citando estiagem e períodos de chuva e temporal intensos na região.

“Temos certeza que vamos fomentar muito a nossa indústria nesse sentido e queremos que a Mercopar seja uma vitrine da força da indústria gaúcha brasileiro, mas também faça muitos negócios como foi o caso do ano passado, praticamente meio bilhão de reais. Esperamos que a meta seja ultrapassada e talvez alcançar números ainda maiores na edição de 2023”, completou Souza.

O presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, caracterizou que o país vive em um momento de aglutinação de forças em relação ao setor produtivo na economia brasileira.

“Acontecimentos como esse da Mercopar produzem uma sinergia e criam entre os diferentes aquilo que a gente chama de mutualismo, que é quando os divergentes se reúnem para construir alternativas e soluções. É esse o momento que o Brasil está vivendo. Ao mesmo tempo, o Brasil passa por uma situação sem igual de acontecimentos históricos. Vai liderar o Mercosul, o G20, o Brasil cria um novo processo chamado neoindustrialização que é o grande desafio hoje da economia brasileira”, ressaltou.

Lima expôs também que a indústria no Brasil representava 48% de PIB, mas que hoje o setor responde apenas por 24%. “Significa que nós perdemos tempo na geração da qualificação daquilo que é a nossa riqueza porque quando você industrializa, agrega valor, cria empregos e não fica refém como o Brasil hoje está em vários aspectos da economia global. Essa iniciativa é uma sinergia importante do setor produtivo para poder discutir e debater e se incluir na sustentabilidade e na inovação para nós tiramos novamente o Brasil do mapa da Fome”, concluiu.

A Mercopar Feira ocorre até o dia 20, e tem em 2023 sua maior edição, com mais de 615 expositores e 38.000m² de área, visando a geração de negócios, a abertura de novos mercados e apresentar as tendências e tecnologias para a inovação na indústria.



Serão 285 horas de programação diversificada ao longo dos quatro dias de evento, com palestras e painéis sobre tecnologia, mundo digital e industrialização.



Em 2022, a maior feira de inovação industrial da América Latina reuniu 512 expositores e gerou um número recorde de R$ 430 milhões em negócios, um crescimento de 77% em relação ao ano anterior. O evento possui foco voltado para a geração de negócios e promoção de conteúdo de segmentos como metalmecânico, tecnologia da informação, energia e meio ambiente, borracha, automação industrial, plástico, eletroeletrônico, movimentação e armazenagem.



O espaço conta ainda com uma área inédita dedicada ao matchmaking de empresas âncoras com startups e empresas inovadoras, com cabine de Live Commerce para transmissões em tempo real, além de um seleto grupo de expositores que apresentarão produtos e serviços em segmentos como Inteligência Artificial (IA), Internet das Coisas (do inglês, “Internet of Things” ou IOT), visão computacional, realidade virtual e robótica.

ESG



Na edição de 2023, o tema escolhido na Mercopar é o ESG que estará presente tanto na programação dos conteúdos da feira quanto na prática. Um trabalho em conjunto desenvolvido pelas startups meuResíduo, de Santa Cruz do Sul, e Urupê, de Caxias do Sul, rastreará a produção, coleta, volume, descarte e tipos de resíduos gerados durante a feira, que contará com um Mapa de Resíduos. Com a tecnologia, toda a produção e movimentação dos resíduos poderão ser acompanhadas pelos expositores e visitantes, em tempo real, em um painel instalado no Espaço Mercopar Inovação. O processo será registrado em tempo real e, ao final de cada dia, será possível saber quanto foi gerado de cada tipo de resíduo, além da realização de projeções e cálculos proporcionais por visitante.



Os resíduos gerados durante todo o período de montagem, realização e desmobilização da Mercopar 2023 serão segregados para receberem a destinação mais adequada. Os banners e lonas serão recolhidos por uma empresa que os utiliza como matéria-prima para confecção de bolsas e cuja renda é revertida para famílias de comunidades da Restinga. Os recicláveis serão encaminhados para associações e cooperativas de recicladores de Caxias do Sul, contribuindo para a geração de renda para estes trabalhadores, além de proporcionar o reaproveitamento dos materiais.