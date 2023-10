Ministro afirma que não há risco de desabastecimento de combustíveis

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o risco de desabastecimento de combustíveis no Brasil, devido a guerra entre Israel e Hamas, está descartado. A afirmação foi feita nesta quarta-feira (18/10) após reunião com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, e o secretário o secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), Haitham al-Ghais.

"A Petrobras tem tido toda a responsabilidade na questão do suprimento de combustível no Brasil. Inclusive, essa responsabilidade é do Ministério de Minas e Energia, de manter qualidade de produto e garantia de suprimento", declarou Silveira.

O ministro de Minas e Energia afirmou ainda que a Petrobras está trabalhando sempre observando a volatilidade, mas muito focada nos seus custos internos. “A estatal não precisa ser subserviente ao preço internacional. Ela tem que observar o preço internacional, até porque nós ainda não somos autossuficientes na gasolina e no diesel, mas não temos que considerá-lo, porque a Petrobras é muito mais competitiva do que muitas petroleiras internacionais”, afirmou.

A Petrobras mudou a política de preços em maio, para atender a um anseio do governo, que quer evitar grandes variações nos preços dos combustíveis. Antes, a empresa considerava os preços de cotação do barril de petróleo no mercado internacional.