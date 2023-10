Transpetro retifica edital de concurso para vagas de ensino médio

A Petrobras Transporte (Transpetro) retificou o edital do concurso público destinado ao preenchimento de vagas imediatas e formação de cadastro reserva para carreiras de ensino médio. O documento foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), na edição desta quinta-feira (26/10).

A mudança altera a redação das exigências do cargo de inspeção de equipamentos e instalações, passando a configurar:

"Escolaridade exigida: curso técnico de nível médio em automação industrial, construção civil, construção naval, edificações, eletroeletrônica, eletromecânica, eletrônica, eletrotécnica, estrutura naval, mecânica, mecânica de precisão, metalurgia, metrologia, fabricação mecânica, mecatrônica, química ou soldagem. Registro no respectivo Conselho de Classe, como técnico. Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na categoria B. "

Sobre o concurso

A Transpetro publicou, ao todo, três editais que somam mais de mil oportunidades para diversas áreas de atuação. Organizado pela Fundação Cesgranrio, o certame está com as inscrições abertas no site da banca, que podem ser feitas até 30 de outubro. As taxas de inscrição custam R$ 70, para ensino médio; e R$ 100, para ensino superior.

O concurso será composto pelas etapas de provas objetivas, provas discursivas e prova de capacitação física. Cada fase acontecerá de maneira diferente para cada edital.



Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais de até R$ 12.731,70, a depender da carreira escolhida.



