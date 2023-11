Concurso Inmetro: banca é definida para 100 vagas de nível superior

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) definiu a banca da próxima seleção do órgão. O Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Nacional (Idecan) ficará responsável pela organização do certame.

A informação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), desta sexta-feira (10/11). Segundo o extrato de contrato, a seleção abrirá 100 oportunidades, além de vagas de cadastro reserva, destinadas a dois cargos de nível superior. As carreiras não foram informadas.



O último edital do Inmetro foi publicado em 2014. Na época, foram abertas 80 chances, destinadas a várias carreiras de níveis médio e superior. Os salários e as cargas horárias variavam de acordo com o cargo, com ganhos até R$ 16 mil, para especialista em metrologia e qualidade sênior.