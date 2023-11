Leilão da Receita tem de carro a R$ 500, Iphone e óculos de grife

Não é possível fazer o lance para objetos separados: as ofertas valerão para os lotes fechados, com todos os itens listados na página de cada um - (crédito: Receita Federal ) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

A Receita Federal já começou a receber ofertas para um leilão público para a venda de 390 lotes de diversas mercadorias apreendidas, ou veículos abandonados. Entre os itens vendidos estão celulares smartphones de diversos modelos como Iphone e Xaomi. Há também veículos, bebidas alcóolicas, roupas e óculos de marca.

Interessados em participar do leilão já podem fazer as propostas até o próximo dia 16 de novembro pelo site da Receita.

Opções de compra

O lote 2, por exemplo, oferece um carro Uno Millie (Fiat), por um valor inicial de R$ 500. Além dele, há um veículos do modelo HB20 a ser leiloado no lote 6. O valor inicial dele é de R$ 10 mil.

Entre os celulares, há diversas opções da marca chinesa Xaomi e da marca Iphone.

No lote 103, por exemplo, há 12 unidades de aparelho Xaomi do modelo Redmi, além de um Iphone 8 Plus. Neste lote também existem eletrodomésticos. O valor inicial é de R$ 35 mil.

Para adquirir os produtos, é preciso comprar todo o lote. Segundo a Receita, não há como pegar mercadorias avulsas.

Quanto aos óculos, o lote 235 apresenta 280 opções da marca Ray Ban. Neste lote, além dos óculos, também há aparelho de som. O valor inicial dele é de R$ 5 mil.

Pessoas físicas e as restrições no leilão



Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem participar do leilão. No entanto, segundo o edital da Receita, pessoas Físicas somente poderão oferecer propostas de valor de compra para os lotes

de números 01 a 65, 67 a 86, 111 a 171, 201 a 232, 239, 249 e 250, 252, 256, 262, 267, 274 e 275, 281, 300, 305 a 310, 316 a 325, 335, 338, 341 a 344, 347, 350 a 364, 382 a 388, 390, sem prejuízo da possibilidade de participação, nesses mesmos lotes, de pessoas jurídicas.

Já CNPJs poderão participar do leilão apenas os lotes 66, 172 a 200, 326 a 329, 365 e 366

Como fazer os lances



Não é possível fazer o lance para objetos separados: as ofertas valerão para os lotes fechados, com todos os itens listados na página de cada um.

Os lances vão ser recebidos até as 21h do dia 14/11.

Passo a passo



O interessado deve logar, por meio de cadastro único na Receita ou pelo login gov.br, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Em seguida, é preciso escolher o leilão mencionado aqui (procure pelo número 0100100/000006/2023). Depois, selecione um dos 390 lotes que quer comprar e clique em incluir proposta.