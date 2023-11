Concurso da Rede Ebserh: mais de 470 mil pessoas se inscreveram

O concurso para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) conta com 477.289 mil inscrições homologadas, como informou a empresa nesta sexta-feira (10/11). O número, segundo a Ebserh, é 46% maior que no último certame nacional, realizado em 2019.

A seleção oferta 695 vagas para os 41 hospitais universitários federais vinculados à rede, além da sede da instituição, em Brasília. As oportunidades são distribuídas em três áreas, sendo 554 vagas para a área médica; 106 vagas para a assistencial; e 35 vagas para a administrativa.



Do total de inscritos, 6.294 concorrem às vagas reservadas a pessoas com deficiência (PCD) e 77.883 a pessoas negras ou pardas (PNP). Na área administrativa, o cargo com maior número de inscritos foi o de assistente administrativo com 35.570. Já o da área assistencial, o posto mais procurado foi o de técnico em enfermagem, com 121.749 inscritos e, na área médica, médico - clínica médica, com 2.714 candidatos.



O concurso será composto por provas objetivas e de títulos, além de prova discursiva para os cargos da área administrativa. A aplicação das provas será em um só dia, 17 de dezembro, em todos os estados brasileiros, incluindo capitais e cidades do interior onde se localizam os hospitais da Rede Ebserh.