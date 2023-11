Importações de perfumes e calçados se aproximam de US$ 900 milhões em 2023

Às vésperas da Black Friday, importações de calçados e perfumarias atingem nível recorde no Brasil e, juntas, movimentaram quase US$ 900 milhões até outubro, superando o resultado de todo o ano de 2022. Os dados fazem parte de um levantamento realizado pela Vixtra, fintech de comércio exterior, e foram mapeados na base de dados da Secretaria de Comércio Exterior.

De acordo com o levantamento, em outubro deste ano, o valor importado de perfumes atingiu a marca de US$ 471 milhões, basicamente, muito próximo ao total importado ao longo de todo o ano de 2022 (US$ 472 milhões). Esse crescimento representou um acréscimo de 20% em comparação ao mesmo período de 2022.

Já no segmento de calçados, o valor importado em outubro de 2023 já superou o total importado em 2022, alcançando US$ 401 milhões contra US$ 397 milhões.

A Black Friday se destaca como um fator relevante para o sucesso do setor. Leonardo Baltieri, Co-CEO da Vixtra, ressalta que a data "tem potencial para impulsionar ainda mais as importações, elevando o crescimento observado ao longo de 2023 a um nível recorde nos últimos três anos, ao menos", diz. .

Segundo a pesquisa, a maior origem das importações de perfumes é a França, responsável por 29% do total, seguida pela Espanha (15%) e Estados Unidos (11%). Quanto aos produtos mais importados, destacam-se maquiagem e produtos diversos (22%), água de colônia (19%), perfumes (13%), cremes (11%) e preparações capilares (7%).

Já com relação aos calçados, a principal origem das importações é o Vietnã, responsável por 47% do total, seguido pela Indonésia (18%) e China (14%). Após um recuo nos anos de 2020 e 2021 devido à pandemia, os setores de perfumes e calçados se estabilizaram em 2022 e 2023, com tendência de crescimento.