Fundação Assis Chateaubriand promove reunião na sede do Correio

O Conselho de Curadores da Fundação Assis Chateaubriand promoveu, ontem, uma reunião extraordinária na sede do Correio Braziliense. No encontro, integrantes do colegiado e convidados avaliaram os trabalhos desenvolvidos pela fundação, que tem como propósito incentivar o empreendedorismo e promover ações de impacto social.

A reunião foi conduzida pelo vice-presidente executivo da Fundação, Leonardo Moisés. Da esquerda para a direita, estão na foto João José Vianna (o ex-jogador de basquete Pipoka), Tagore Alegria, Reginaldo Freire, Rodrigo Cardoso, Mariana Borges, Gilberto Lima, Adirson Vasconcelos, Raul Saboia, Leonardo Moisés e Leonardo Gerheim.